Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Sürpriz isim

Beşiktaş'ın Arsenal'dan kiralık olarak kattığı Mohamed Elneny ile maaş konusunda yaşadığı soıkıntı devam ediyor.

Maaş indirimi önerisine olumlu yanaşmayan ve 600 bin Euro’luk alacağının tamamının ödenmesini isteyen Mısırlı ön liberonun bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında Elneny’yle de tıpkı Loris Karius’la olduğu gibi erken bir ayrılığın gelebileceği belirtildi.