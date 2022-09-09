Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Weghorst şoku!
Beşiktaş'ta sezona hızlı bir başlangıç yapan Wout Weghorst sakatlandı. Hollandalı oyuncu, Başakşehir maçını kaçırabilir.
Beşiktaş'ta sezona hızlı bir başlangıç yapan Wout Weghorst sakatlandı. Hollandalı oyuncu, Başakşehir maçını kaçırabilir.
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Wout Weghorst, Medipol Başakşehir maçını kaçırabilir. Hollandalı oyuncunun durumu, yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazancak.
Dün yapılan antrenmanda ayağına darbe alan Weghorst, çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine başlanan 30 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Hollandalı golcünün karşılaşmaya kadar hazır olmaması halinde ilk 11'de Cenk Tosun yer alacak.
Sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal ise mücadelede forma giyemeyecek.
Pazartesi günü Vodafona Park'ta oynanacak ve saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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