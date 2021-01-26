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Spor Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımı belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:26:00 -
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atakan Üner, Ümraniyespor'a kiralandı. Sağ kanat oyuncusu siyah beyazlılarda fazla forma şansı bulamadığı için tecrübe kazanmak adına Ümraniyespor'a kiralandığı belirtildi.

Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan 150 bin euro bonservis ile takıma kazandırdığı 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3'ü Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 137 dakika süre aldı.

Denizlispor altyapısından çıkan Atakan Üner, sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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