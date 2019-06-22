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Beşiktaş'ta ayrılık! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş golcü oyuncularından Cyle Larin'i Belçika takımlarından Zulte Waregem'e kiraladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 02:46
Beşiktaş'ta ayrılık! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kanadalı forveti Belçika Ligi ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.

Zulte Waregem ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olarak belirlendi.

Geçen sezonun devre arasında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 02:46
  1. Beşiktaş
  2. Cyle Larin
  3. Zulte Waregem
  4. Belçika

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