Beşiktaş'ta alarm! Sergen Yalçın 4 isimle özel görüştü

Süper Lig'de yoluna 5'te 5'le devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, serinin devam etmesi için takımını yarınki Başakşehir mücadelesine en iyi şekilde hazırlıyor.

Cenk Tosun ve Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmaması sebebiyle mutlu olan Yalçın, bu 2 ismin de gelecek hafta takıma dönmesini umuyor. Başakşehir mücadelesinden sonra Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Kara Kartal'da teknik ekip, derbiye tam kadro gitmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Başakşehir'le yarın oynanacak maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 4 isimle görüşme yapan teknik ekip, fire istemiyor. Listede bulunan; Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Necip Uysal'la bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncularından kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği bildirildi.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalar içerisinde bulunduklarını söyleyen Yalçın, tek bir ismi bile kaybetmek istemediğini iletti. Fanatik'in aktardığına göre, oyuncuların da hocalarına bu konuda güvence verdiği öğrenildi.