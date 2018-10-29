Beşiktaş'ta Adriano mutluluğu

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adriano, Rizespor mücadelesinde ilk 11'de başladı. 8 maç aradan sonra ilk 11'de bir maça çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 89. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Bursaspor maçının ardından sahaya ilk 11'de çıkmayan Adriano, 5 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise forma giymedi.