Beşiktaş'ta Adriano mutluluğu
Rizespor maçıyla sahalara dönen Brezilyalı futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı29 Ekim 2018 Pazartesi 21:29
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adriano, Rizespor mücadelesinde ilk 11'de başladı. 8 maç aradan sonra ilk 11'de bir maça çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 89. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Bursaspor maçının ardından sahaya ilk 11'de çıkmayan Adriano, 5 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise forma giymedi.
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