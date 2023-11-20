Beşiktaşlılara Gana'dan üzücü haber! Bir o eksikti..

Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey, Cuma günü Gana'nın Madagaskar'la oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Amartey'in sakatlık durumunun teşhisi beklenenden uzun sürdü ve Gana'nın Komorlar'a karşı oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek.



Yıldız savunmacıya çekilen MR'lardan da beklenen sonuç alınamadı ve bu belirsizlik uzadıkça uzuyor.



Gana, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde uzun bir süre takımın direklerinden olan Amarteysiz başının çaresine bakmak zorunda kalabilir.



Tıbbi ekip, siyah-beyazlıların yıldızının durumunu incelemeye devam ediyor ve önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.