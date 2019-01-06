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Beşiktaşlı taraftarlardan Burak Yılmaz tepkisi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz'ın takıma katılmasına karşı taraftarlar, açtıkları pankartla yönetimi protesto etti.

06 Ocak 2019 Pazar 18:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Burak Yılmaz tepkisi!

Beşiktaşlı taraftarlar, Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takıma transfer olmasına pankartlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş, ara transfer dönemine fırtına gibi başlarken, eski oyuncuları Burak Yılmaz'a imzayı attırdı. Milli oyuncu, 2,5 yıllığına Beşiktaş ile anlaştı.

Bazı taraftarlar karşı çıkıyor

Beşiktaşlı bazı taraftarlar, Burak'ın transfer edilmesine ilk günden beri karşı çıkıyor. İlk olarak sosyal medyada Burak Yılmaz'a "Hırsız" diye tepki gösteren taraftarlar, bu kez de pankartlarla hem Burak Yılmaz'ı hem de başkan Fikret Orman'ı eleştirdiler.

Siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları pankartlarla Vodafone Parkın önünde, Beşiktaş Köyiçinde ve eski kulüp binasının yer aldığı caddede fotoğraf çektirdiler.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:57
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