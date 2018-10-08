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Beşiktaşlı futbolcudan şok tepki: Takımı sabote ediyor

Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında Atiker Konyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:07
Beşiktaşlı futbolcudan şok tepki: Takımı sabote ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atsa da son dakikada yediği gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 

Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:07
  1. Konya
  2. beşiktaş
  3. caner erkin

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