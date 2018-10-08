Beşiktaşlı futbolcudan şok tepki: Takımı sabote ediyor
Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında Atiker Konyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.08 Ekim 2018 Pazartesi 10:07
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atsa da son dakikada yediği gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...
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