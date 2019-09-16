Beşiktaşlı eski sporculardan Abdullah Avcı'ya ziyaret

Beşiktaşlı eski sporculardan Abdullah Avcı'ya ziyaret16 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı eski sporcular, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.
Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulübün eski sporcuları Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin DoğanTimur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş'ı ağırladı.
Eski sporcular, ziyarette Avcı’ya başarı dileklerinde bulundu.
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