Beşiktaşlı eski sporculardan Abdullah Avcı'ya ziyaret



İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı eski sporcular, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulübün eski sporcuları Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin DoğanTimur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş'ı ağırladı. Eski sporcular, ziyarette Avcı’ya başarı dileklerinde bulundu.

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