Beşiktaş'la anlaşamadı Championship'e gitti

Son olarak Hamburg'da forma giyen ve sözleşmesi elinde bulunan Lewis Holtby, İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'a transfer oldu.



Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, Blacburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE İLE İSMİ GEÇMİŞTİ



İngiltere'de Tottenham forması da giyen Alman futbolcunun ismi, Türkiye'den Beşiktaş'ın dışında Göztepe ile de anılmıştı.



3 kez Almanya A Milli takımına seçilen Holtby, 4 sezondur Hamburg forması giyiyordu.