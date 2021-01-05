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Spor Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou'dan Pascal Nouma paylaşımı! Gelen tepkilerden sonra sildi...
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou'dan Pascal Nouma paylaşımı! Gelen tepkilerden sonra sildi...

Uzun süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta başarılı formuyla dikkat çeken N'Koudou'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:30:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou'dan Pascal Nouma paylaşımı! Gelen tepkilerden sonra sildi...

Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetinin mimarlarından Kevin N'Koudou 'Instagram' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen N'Koudou'ya ceza verilmesini düşünen bazı taraftarlar ekran görüntüleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi. Fransız kanat oyuncusu N'Koudu, gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Georges-Kevin N'Koudou geçen sezonun başında Tottenham'dan transfer edildi. Kariyerinde Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco gibi takımlar da olan N'Koudou geçen sezonun ikinci yarısında Burak Yılmaz ile yakaladığı uyumla dikkat çekerken bu sene başında istenileni veremese de son haftalarda oyuna katkı verdi.

Fenerbahçe galibiyetinin mimarlarından...

Kevin N'Koudou, 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girmiş ve N'Skala'nın attığı golde harika bir asist yapmıştı. Fenerbahçe maçının ardından skora katkıda bulunmaya devam eden Fransız oyuncu, Kayserispor deplasmanında kazanılan penaltıda attığı ara pasıyla kilidi çözen isim oldu.

Penaltı sonrası sorumluluk alıp topu eline alan yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirmişti.

N'koudou 'Pascal Nouma' paylaşımını sildi!

Fransız oyuncu sosyal medya üzerinden paylaştığı Pascal Nouma görselini gelen tepkiler üzerine sildi.

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Yorumlar

Pars Beğ

Artık bu boş işler terk edilmeli, nerde gezi diyen Zavallılar, okadar Stadı Bahçeye çevirmeyi akıl edemezler mi. Takıldıkları yer Devlet Mülkü idi, ve kısa zaman öncesine kadar Dev bir yapı (google üşendim) var idi. Hatta Stad olarak da kullanıldı. Maçların 0 katkısı 1001 zararı var.
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