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Spor Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza’dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza’dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:24:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza’dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Josef De Souza'nın açıklamaları şu şekilde:

Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve tatmin ettiğimi düşünüyorum. Derbilerde gol atmak mutluluk verici. Ancak takımın kazanması, ben gol atmasam da beni tatmin eder. Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim.

"Çok transfer yapmak her zaman size kalite getirmez"

Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum. Kadromuzun kısıtlı olduğuna ise katılmıyorum. Her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var. Her zaman fazla transfer yapmak size aynı kaliteyi vermez. Kadromuzda az ama öz seçenek var.

"Asıl joker Necip Uysal"

Taraftarlarımızın desteğine ve övgülerine teşekkür ediyorum. Joker de Souza şeklindeki sözler çok güzel ama joker ben değilim Necip. Çünkü her mevkide oynayabiliyor.

Şampiyonluk için Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.

Fenerbahçe'den ayrılış süreci...

"Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ki ona çok saygı duyuyorum, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim."

"Galatasaray benimle ilgilendi ama..."

"Galatasaray benimle ilgilendi. Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem benimle hem de menajerimle iyi iletişim kurdular, sözlerini tuttular. Sonuç olarak buraya geldim. Bu kadar kısa sürede taraftarın sevgisini böyle kazanacağımı tahmin etmemiştim. Çok mutluyum"

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