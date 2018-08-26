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Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan taraftara mesaj

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş taraftarına açıklamada bulundu.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:21
Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan taraftara mesaj

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı takımla başarılı olmak için elinden geleni yapacağı bildirdi.

''HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK KARTAL''

Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Beni dün havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Tüm Liverpool taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Kartal." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:21
  1. Beşiktaş
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Liverpool
  4. Loris Karius
  5. Beşiktaş Kulübü

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