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Spor

Beşiktaş'ın yeni sol beki: Yuto Nagatomo

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:26:00 -
Beşiktaş'ın yeni sol beki: Yuto Nagatomo

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Görüşmeler sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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