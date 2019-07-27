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Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:24
Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.

Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmazsiyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:24
  1. Tolga Zengin
  2. Oğuzhan Özyakup
  3. Atiba Hutchinson
  4. Beşiktaş
  5. kaptanlık pazu bandı
  6. Burak Yılmaz
  7. Siyah-Beyaz
  8. birinci kaptanlık
  9. Süper Lig

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