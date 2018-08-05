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Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu!

Beşiktaş aradığı kaleciyi Persopolis'te buldu. Beşiktaşlı yöneticilerin Alireza Beiranvand ile anlaştığı öğrenildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:03
Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu!

yeniakit.com.tr

İran medyasına göre, Beşiktaş'ın Persopolis'te forma giyen 25 yaşındaki kaleci Alireza Beiranvand ile anlaştığını duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

Yaklaşık 20 gün önce, 25 yaşındaki eldiven ülkesinde yayım yapan 90tv adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Kara Kartal'dan teklif aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey iki gün içinde netlik kazanacak."

RONALDO'NUN PENALTISINI KURTARMIŞTI!

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Beiranvand, B Grubu'ndaki son maçlarında kurtardığı penaltıyla gündeme gelmişti.

Başarılı kaleci, İran'ın Portekiz'le oynadığı ve 1-1 berabere biten maçın 50'nci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermemişti. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 19:03
  1. Alireza Beiranvand
  2. Beşiktaş

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