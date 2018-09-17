THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Portekizli savunma oyuncusu Pepe

Pepe, siyah-beyazlı formayla kulüp kariyerinde daha sık fileleri havalandırmayı başardı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:04
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Portekizli savunma oyuncusu Pepe

Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 11 karşılaşmada 5 gol kaydeden 35 yaşındaki oyuncu, daha sık gol sevinci yaşadı. Kulüp kariyerinde ülkesinin Maritimo ve Porto takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra Avrupa'nın en önemli ekiplerinden Real Madrid'de görev yaptı. Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunma oyuncusu olmasına rağmen son dönemde takımına hücumda büyük destek verdi.

Kulüp kariyerindeki ilk takım olan Maritimo ile 3 sezonda 63 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli oyuncu, 3 gol kaydetti. Pepe, Maritimo formasıyla 21 maçta bir gol sevinci yaşadı.

Maritimo'dan 2004-2005 sezonunda Porto'ya geçen tecrübeli oyuncu, buradaki 3 sezonunda da 84 karşılaşmada görev alıp 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, Porto formasıyla 10,5 karşılaşmada bir takımına hücumda katkı yapmayı başardı.

Real Madrid'de uzun aralıklarla gol attı

Kulüp kariyerinin en uzun süresini Real Madrid'de geçiren Pepe, İspanyol ekibi formasıyla daha uzun aralıklarla gol attı.

Real Madrid'de 2007-2008 sezonundan itibaren oynamaya başlayan Pepe, 2016-2017'nin sonuna kadar farklı kulvarlarda 334 karşılaşmada görev alıp 15 gol buldu. Pepe, böylece 22,2 maçta bir gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta 6,2 maçta bir 

Pepe, Beşiktaş'ta hücumda daha sık katkı sağladı.

Siyah-beyazlı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan Pepe; Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 44 resmi karşılaşmada şans buldu. Beşiktaş'taki 2 sezonunda fileleri 7 kez havalandıran Pepe, böylece 6,2 maçta bir olmak üzere daha sık gol sevinci yaşadı.

Son 4 maçtaki gollerin yarısı Pepe'den

Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte Süper Lig'de Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına yüzde 50 oranında katkı sağladı.

Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı

Pepe, siyah-beyazlı formayla 7 golünü de Vodafone Park'ta kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'de Vodafone Park'taki Antalyaspor (2-0) ve Kardemir Karabükspor (5-0) maçlarında birer gol atan tecrübeli oyuncu, bu sezon ise Dolmabahçe'de oynanan Akhisarspor (2-1), Antalyaspor (2-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) karşılaşmalarında birer defa gol sevinci yaşadı. Pepe, ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk ettiği mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:04
  1. Karabük
  2. Malatya
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Beşiktaş Haberleri
  6. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Bosna ile Rize'de karşı karşıya gelecek
    1. Türkiye, Bosna ile Rize'de karşı..
    2. Tüm dünyaya böyle meydan okudu:..
    3. İstanbul Pendik'te nişanlısını rehin..
    4. Galatasaray 15. kez Devler Ligi..
    5. "Tembel, geri zekalı akılsız n’olacak"
    6. Kırşehir'de tuz ocağındaki patlamayla..
    7. Bakan Pakdemirli'den milli marka..
    8. Kadıköy'deki vale cinayetinde 2 kişiye..
    9. Endişeleri çocuktan gizlemek mümkün..
    10. Antalya'da kamyonete çarptı! Savrulup..
    11. Merdivene yüksünmeyin
    12. Bursa'da müşterinin pantolonunda..
    13. Kırıkkale'de feci kaza! Çatıdan yere..
    14. Çocuklarda depresyon
    15. Adalet Sağlık İçişleri Bakanlığı..
    16. Bakan Selçuk tarih verdi! Canlı..
    17. Köy sakinleri kurtardı! Yürüyüşe çıkan..
    18. İşsizlik maaşı alma şartı?
    19. Resmi Gazete dijitale döndü
    20. ‘Geniz eti’ ihmale gelmez
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı