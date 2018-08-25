Beşiktaş'ın yeni file bekçisi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris Karius, İstanbul'a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldi.

Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.

Karius, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.