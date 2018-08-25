Beşiktaş'ın yeni file bekçisi İstanbul'da
Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiralanan yeni kalecisi Loris Karius, İstanbul'a geldi.25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:55
Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris Karius, İstanbul'a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldi.
Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.
Karius, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.
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