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Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt 'VAR' mı? İşte spor yorumcuların analizi

Süper Lig'in 3.haftasında Beşiktaş kendi seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk etti. Öte yandan 20. dakikada Souleymane Doukara'nın golü ise tartışmalara neden oldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:18
Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt 'VAR' mı? İşte spor yorumcuların analizi

Mücadelenin 20. dakikasında ceza yayına sokulan Hakan Özmert havadan pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Souleymane Doukara'ya göndermek istedi. Savunmadan seken topun yönü değişmedi ve ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Souleymane Doukara yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

Maçın hakemi Halis Özkahya, golden sonra VAR'a başvurdu. VAR'dan gelen onay üzerine gol kararı verdi.

Bunun üzerine Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

ESKİ HAKEM DENİZ ÇOBAN: "BUNA OFSAYT DİYENLER..."

Eski hakem Deniz Çoban, gol sonrası sosyal medyadan, "Antalya'nın ilk golüne ofsayt diyenler, güncel ofsayt yorumundan habersiz olanlardır!" ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY: 'YENİ KURALA GÖRE...'

beIN SPORTS'ta ilk yarıyı değerlendiren Güntekin Onay ise pozisyonla ilgili; "Tarık Ongun'a seminerde özellikle sordum, 'Top ofsayttaki oyuncuya atılıyor olsa da savunmacı bilerek ve isteyerek topa müdahale edip yine ofsayttaki oyuncuya atıyorsa devam kararı verilir' dedi." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:18
  1. Beşiktaş
  2. Antalyaspor
  3. Souleymane Doukara
  4. Güntekin Onay
  5. Deniz Çoban

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