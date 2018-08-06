Beşiktaş'ın UEFA listesinde sürpriz!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Enzo Roco, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe dahil edilirken, Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson kadroda yer almadı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:06
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacak Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe LASK Linz maçlarının kadrosuna dahil edilirken yeni transfer Enzo Roco'nun da ismi UEFA'ya yazıldı.
ÜÇ İSİM KADRODA YER ALMADI
Siyah beyazlı ekipte Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş, LASK Linz ile 9 Ağustos'ta İstanbul'da, 17 Ağustos'ta ise Avusturya'da karşılaşacak.
FORMA NUMARALARI AÇIKLANDI
Beşiktaş'ta yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Takımdan ayrılan Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel alırken, Medel'den boşalan 12 numaralı formayı ise bu futbolcunun vatandaşı olan yeni transfer Enzo Roco aldı. Diğer yeni transferlerden Güven Yalçın 19, Dorukhan Toköz 26, Umut Nayir ise 28 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'ta futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:
3 - Adriano Correia
5 - Kepler Laveran Pepe
6 - Gary Medel
7 - Ricardo Quaresma
8 - Ryan Babel
9 - Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 - Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 - Fatih Aksoy
15 - Orkan Çınar
17 - Jeremain Lens
18 - Tolgay Arslan
19 - Güven Yalçın
20 - Necip Uysal
22 - Aras Özbiliz
24 - Domagoj Vida
26 - Dorukhan Toköz
28 - Umut Nayir
29 - Tolga Zengin
30 - Ersin Destanoğlu
37 - Mertcan Açıkgöz
55 - Gökhan Töre
71 - Alpay Çelebi
77 - Gökhan Gönül
88 - Caner Erkin
95 - Cyle Larin
97 - Utku Yuvakuran
99 - Vagner Love
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