Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerini elemesi halinde eşleşeceği olası takımlar belli oldu.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:00
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play-off turundaki rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.
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