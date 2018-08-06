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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerini elemesi halinde eşleşeceği olası takımlar belli oldu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:00
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play-off turundaki rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:00
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. kura çekimi
  4. rakibi belli oldu

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