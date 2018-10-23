Beşiktaş’ın rakibi Genk İstanbul’a geldi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Belçika temsilcisi Genk, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yapan kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti. Karşılaşma, 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Vodafone Park’ta oynanacak.