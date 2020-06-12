  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor

- Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:37:01 -
Beşiktaş'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek.


- Burak Yılmaz cezalı


Beşiktaş yarınki maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.


- 6 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.


- Kaleci merak konusu


Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek.

Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri yarınki mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı