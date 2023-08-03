Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Tirana'yı geçmesi durumunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Rakip Neftçi Bakü
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana'yı elemesi durumunda, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.
Maçlar 10 ağustos'ta
Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.