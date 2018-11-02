Beşiktaş'ın gözü Mousa Dembele'de

Devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim kurulu, orta sahada görev yapan Mousa Dembele için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldikleri ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.

Premier Lig’de Tottenham forması giyen Mousa Dembele için uzun süredir beklemede olan yöneticiler, Belçikalı yıldız oyuncunun transferi konusunda kolları sıvadı. Belçika Milli Takımı’nda da top koşturan 31 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan Beşiktaş, şartların uygun olması halinde Dembele’yi devre arasında almaya çalışacak.

TOTTENHAM'A AZ ALMAAR'DAN GELMİŞTİ

Dembele Tottenham'da 10 gol attı. Tottenham’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dembele ile şimdiden el sıkışmaya çalıştığı belirlendi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner’in büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Dembele operasyonu devre arasında gerçekleşmezse, sezon sonunda noktalanacak. Mousa Dembele’nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan ve karşı taraftan olumlu izlenimler alan Beşiktaş Yönetimi, devre arası için forvet takviyesi çalışmalarını da büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor.