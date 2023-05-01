Beşiktaş'ın golünde faul iddiası! Toroğlu yorumladı
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbide, siyah-beyazlı ekibin attığı ilk golde faul iddiasını eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.
Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlı ekibin ilk golünde faul olduğunu iddia etti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta Romain Saiss'in kaydettiği ilk golü değerlendirdi. Toroğlu, "Faulü anlayamadım. Torreira'nın yüzü Colley'e dönük. Colley topa gidiyor. Torreira altta kalıyor. Faul değil, ne faulü? Faulle ilgisi yok." ifadelerine yer verdi.