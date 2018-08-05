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Beşiktaş'ın golcü futbolcusuna La Liga ekipleri talip oldu!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Alvaro Negredo'ya İspanya La Liga ekipleri talip oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:03
Beşiktaş'ın golcü futbolcusuna La Liga ekipleri talip oldu!

Beşiktaş, Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı.

Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Rayo Vallecano ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi.

(Takvim)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:03
  1. Beşiktaş
  2. Alvaro Negredo
  3. Levante
  4. Real Sociedad
  5. La Liga
  6. İspanya

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