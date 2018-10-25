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Beşiktaş'ın Genk karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Vodafone Park'ta Belçika takımlarından Genk ile karşılaşacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:18
Beşiktaş'ın Genk karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Beşiktaş sahasında, Belçika'nın Genk ekibini ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - GENK

STAT: Vodafone Park
SAAT: 22.00
HAKEM: Daniel Stefanski
YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENK: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:18
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Belçika
  4. Genk

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