Beşiktaş'ın Genk karşısındaki 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Vodafone Park'ta Belçika takımlarından Genk ile karşılaşacak.25 Ekim 2018 Perşembe 21:18
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Beşiktaş sahasında, Belçika'nın Genk ekibini ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - GENK
STAT: Vodafone Park
SAAT: 22.00
HAKEM: Daniel Stefanski
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GENK: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
YORUM YAZ