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Spor Beşiktaş'ın Forveti Kim Olacak?
Spor

Beşiktaş'ın Forveti Kim Olacak?

Şampiyonlar Ligi için etkili bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda forvette olacak. Sergen Yalçın'ın kulübe verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen Ahmet Nur Çebi yönetimi ise, etkili bir ismi kulübe kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:08:00 -
Beşiktaş'ın Forveti Kim Olacak?

Şampiyonlar Ligi için etkili bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda forvette olacak. Sergen Yalçın'ın kulübe verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen Ahmet Nur Çebi yönetimi ise, etkili bir ismi kulübe kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un gidişiyle şu anda forvet hattında kiralıktan dönen Güven Yalçın'la yoluna devam eden Siyah-Beyazlı takım özellikle isim yapmış ve gol yollarında marka bir ismi kadroya katmak için çalışıyor.

Santrfor bölgesine de takviye yapacak olan Beşiktaş, Diego Costa ve Luuk De Jong ile temaslarını devam ediyor.

İspanyol golcü Diego Costa'yla Benfica kulübü de yakından ilgileniyor. Henüz kararını vermeyen tecrübeli futbolcudan gelecek cevaba göre siyah beyazlı ekip rotasını belirleyecek.

Luuk De Jong transferinde de neredeyse aynı süreç yaşanıyor. Sevilla’dan ayrılması beklenen Hollandalı oyuncuyu PSV Eindhoven'da kadrosuna katmayı hedefliyor.

Santrfor transferinde aceleci davranmak istemeyen yönetim, rakamların istediği seviyeye gelmesini bekleyecek.

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