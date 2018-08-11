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Beşiktaş'ın borcu belli oldu

3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:35
Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Divan Kurulu başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:35
  1. BEŞİKTAŞ
  2. İSTANBUL
  3. Divan Kurulu Toplantısı

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