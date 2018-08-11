Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Divan Kurulu başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.