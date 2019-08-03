Beşiktaş'ın Avusturya kampı - Siyah-beyazlı takım, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Brescia ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki antrenmanda, dün oynanan Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi. Beşiktaş'ın sağanak yağış altında gerçekleşen idmanını, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da izledi.

- Kamptaki son hazırlık maçı yarın

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye'ye dönecek.

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