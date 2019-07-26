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Beşiktaş'ın Avusturya kampı

- Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın İspanya ekibi Eibar ile karşılaşacak

26 Temmuz 2019 Cuma 14:04
Beşiktaş'ın Avusturya kampı


SALZBURG (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, yarı sahada üç takımın değişmeli olarak yaptığı taktik maçla sona erdi.

Üç takımın yer aldığı mücadeleyi Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Erdem Seçkin, Alpay Çelebi ve Muhayer Oktay'dan oluşan yeşil takım kazandı. Kazanan takım basın mensuplarını poz verdi.


- Medel de idmanda yer aldı


İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı.

Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi.


- Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı


Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı.

Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.

Saalfenden'de yarın hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.


- İlk hazırlık maçı yarın


Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Kössen'de oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:04
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