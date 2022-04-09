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Spor Beşiktaş'ı yasa boğan haber! Emre Önceler hayatını kaybetti
Spor

Beşiktaş'ı yasa boğan haber! Emre Önceler hayatını kaybetti

Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler'in ölümüyle yasa boğuldu. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:01:00 -
Beşiktaş'ı yasa boğan haber! Emre Önceler hayatını kaybetti

Beşiktaş kulübü, boks takımı sporcularından Emre Önceler'in hayatını kaybettiği haberiyle yasa boğuldu.

Feriköy'de toprağa verilecek

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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