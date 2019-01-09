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Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya gideriz"

Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep eden Vagner Love'un avukatı açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza, 'FIFA'ya gideriz' tehdidinde bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:45
Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya gideriz"

Beşiktaş'ta Vagner Love konusunda kriz devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı yıldız için menajerinden siyah-beyazlı ekibe tehdit gibi bir açıklama geldi.

Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

"7 aydır maaş alamıyor"

Daha önce de Love'ın Beşiktaş'tan 7 aylık maaşını ve bonservisini talep ettiği, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardığı kaydedilmişti. Corinthians, bonservisini ele alması durumunda Vagner Love ile sözleşme imzalayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:45
  1. Diogo Souza
  2. Vagner Love
  3. Beşiktaş

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