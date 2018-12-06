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Beşiktaş'ı taşıyan uçak piste inemedi!

Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ı taşıyan özel uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı pistini ilk seferinde pas geçerken ikinci denemesinde sorunsuz indi.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:33
Beşiktaş'ı taşıyan uçak piste inemedi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Siyah-beyaz kafileyi taşıyan özel uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı pistini ilk seferinde pas geçerken ikinci denemesinde sorunsuz indi.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

Bu sırada, havalimanı terminal binası önünde bekleyen az sayıda taraftar futbolcularla fotoğraf çektirdi.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:33
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