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Beşiktaş'ı reddetti: Şimdi olmaz!

A Milli Takımın başına getirilen Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, Razvan Lucescu'ya teklif götürdü. Lucescu, siyah-beyazlılardan gelen teklifi reddetti.

08 Mart 2019 Cuma 14:09
Beşiktaş'ı reddetti: Şimdi olmaz!

Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Razvan Lucescu'ya teklif götüren Beşiktaş, Rumen çalıştırıcıdan istediği yanıtı alamadı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon için A Milli Takım'la anlaşmasının ardından yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesinde pek çok isim bulunurken bunlardan birisi de şu an PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu.

"Şampiyonluk için çok kritik bir süreçteyiz"

Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının 50 yaşındaki çalıştırıcı ile temas kurduğu öğrenilirken Lucescu'nun konuşmak için sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi. Rumen hocanın "Şu an tüm odak noktam PAOK... Şampiyonluk için çok kritik bir süreçteyiz. Bu nedenle teklifinizi sezon sonunda değerlendirebilirim" dediği ifade edildi.

Bitime 7 hafta kala Olympiakos'un 7 puan önünde yenilgisiz lider olan Selanik ekibiyle, muhteşem bir sezon geçiren Razvan Lucescu, mutlu sona ulaşması halinde takımını 34 yıl sonra Yunanistan şampiyonu yapacak.

Guti'nin kafası karışık

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını bir kez daha vurgularken yardımcı antrenör Guti Hernandez'in ayrılıp ayrılmama konusunda kafasının karışık olduğu öne sürüldü.

Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Guti'nin kalan sürede takımın başına geçeceği konuşulsa da tecrübeli çalıştırıcının kalacağını açıklaması üzerine bu ihtimal şimdilik rafa kalktı. Bunun yanı sıra basına yansıyan diğer teknik direktör adaylarının da Guti'yi rahatsız ettiği ve İspanyol antrenörün Beşiktaş'taki geleceği konusunda düşünceli olduğu ifade edildi. Guti'nin gelecek sezon da yardımcı antrenörlük pozisyonu teklif edilmesi halinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:09
  1. Beşiktaş
  2. Razvan Lucescu

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