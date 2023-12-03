Beşiktaş'ı karıştıran Gazze olayı! Büyük tepki çekti

İlk olarak konuşmasında "Sayın genel kurul, bu kürsüden daha önce de ifade ettiğim gibi Beşiktaş'ın varlık amaçlarından biri de insan odaklı dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olmasıdır. Bugün evlerinize döndüğünüzde küçük çocuklarınıza, torunlarınıza, küçük kardeşlerinize sarılarak sizleri empati yapmaya davet ediyorum" dedi.

Divan Başkanı'ndan uyarı geldi

Divan Başkanı Serdar Keskin'in Ali Sinanoğlu'nu uyararak "Filistin şu anda gündemimizde değil" demesi üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı. Sinanoğlu, tepkisini "Böyle yaparsanız, ben bu işe taraflı bakarım sayın divan başkanım" diyerek dile getirdi.

Sinanoğlu: Sıkıntıya girersiniz

Divan başkanının "Süreyi de aştınız" uyarısının ardından Sinanoğlu, "Ben buradan son sözümü söyleyeyim ama sözümü lütfen kesmeyiniz. Kamuoyu önünde siz sıkıntıya girersiniz" diyerek konuşmasına devam etmek istedi.

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"Abdülhamid Han mı yanlış?"

Salondan da tepkilerin gelmesi üzerine Ali Sinanoğlu, "Beşiktaş'ın kıymetli üyeleri, yanlış olan ne? Teşkilat-ı Mahsusa mı yanlış, Sultan Abdülhamid Han mı yanlış? Çocuklar katlediliyor ne yanlış?" diyerek sitemini dile getirdi.

Başkan Çebi'den yardım istedi

Daha sonra Ali Sinanoğlu'nun Başkan Ahmet Nur Çebi'den yardım istemesi üzerine Başkan Çebi, divan üyelerine "Arkadaşın suçu yok" diye uyarıda bulundu.

Filistin'e destek konuşmasına devam etti

Başkan Çebi'ye teşekkür ederek konuşmasına devam eden Ali Sinanoğlu, "Dünya mutlu ve huzurluyken spor bir anlam taşır. Huzurlu bir dünyada çocuklar gönül verdikleri takımların formalarıyla sokaklarda top oynarken futbol anlamlıdır. Sokaklarda üzerlerine bombalar atılırken değil. Büyük Beşiktaş ailesi olarak oluşturacağımız sinerjinin etkisiyle barış ve kardeşliğin simgesi olan sporun birleştirici gücüyle dünya spor kamuoyunun özellikle de futbol dünyasının etkileşim gücü faktörünü göz önünde bulundurarak insanlık tarihine utanç vesikası olarak geçecek çocuk ve sivil katliamlarının normalleştirilip tekrar edilmemesi adına bu insanlık dramına ses verilmesini umuyorum. Suskun dünyanın gözleri önünde çocuklar katledilirken vicdan ve ahlaki olarak insanlık testinden geçtimiz bu süreçte haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek özgür Filistin halkının haklı ve onurlu direnişini destekliyor; hastaneleri bombalayarak vahşice masum çocukları, hamile kadınları, yaşlı ve sivilleri katleden zihniyeti ve destekçilerini lanetliyorum. Adeta bir soykırım yapılan katliamlarda hayatını kaybeden tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşma esnasında mikrofon kapıtıldı

Ancak Sinanoğlu'nun konuşmasının sonunda salonda ıslık sesleri yükselirken "Allah'tan rahmet diliyorum" dediği esnada mikrofon kapatıldı.

Taraflar üyelikten çıktı

Bunun üzerine Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaşananlara birçok taraftar tepki gösterirken olay sosyal medyada da gündem oldu. Bazı Beşiktaş taraftarları ise yaşananlardan dolayı Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.