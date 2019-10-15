Beşiktaş’a Victor Ruiz şoku!
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Victor Ruiz sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.15 Ekim 2019 Salı 17:06
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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