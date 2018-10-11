Beşiktaş'a üzücü haber! Ljajic...

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı’nın Karadağ ve Romanya’yla oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edilmişti.

Sırbistan Teknik Direktörü Mladen Krstajic’in açıkladığı ilk kadroda yer alan 27 yaşındaki futbolcunun, dün sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı duyruldu. Deneyimli ismin bu gelişme sonrasında İstanbul’a geri döndüğü ve tedavisini burada sürdüreceği bildirildi.