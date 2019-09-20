Beşiktaş'a uzatmalarda soğuk duş!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovan Brastislava'ya uzatma dakikalarında yediği gollerle 4-2 mağlup oldu.20 Eylül 2019 Cuma 02:13
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Slovan Bratislava'nın golleri 14 ve 58. dakikalarda Sporar'dan, 90+2'de Ljubicic'ten ve 90+4'te Rhasalla'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic, 45. dakikada Bozhikov kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Slovan Bratislava gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Beşiktaş puanla tanışamadı.
Grubun ikinci maçında Beşiktaş sahasında Wolves'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Braga deplasmanına gidecek.
Stat: Narodny
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)
Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel), Rharsalla, Sporar
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson), Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Umut Nayir
Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)
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