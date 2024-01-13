Beşiktaş’a şok! Yıldız futbolcu sakatlandı
Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın akşamki idmanında ciddi bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı kaçırmasının beklendiği ifade edildi.
MUHABİR
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için teklif beklenen Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Kamerun basınından CFoot'un haberine göre; Afrika Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Kamerun Milli Takımı'nın akşam antrenmanında Vincent Aboubakar bir sakatlık yaşadı. Haberde, Aboubakar'ın sakatlığının ciddi bir boyutta olduğuna yer verilirken, yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı kaçırmasının beklendiği ifade edildi.
GREMIO İLGİLENİYORDU
Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.
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