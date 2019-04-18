Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala 3. sırada bulunan Beşiktaş, ikinci olup Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanırsa seri başı olacak.

Beşiktaş'ta gözler lig ikinciliğine çevrilmiş durumda. Ligde kalan 6 maçı kazandığı takdirde kesin olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alacak olan siyah-beyazlılar son 5 sezonda topladığı puanlarla UEFA sıralamasında 25. durumda. Seri başı olacak Kartal ligi 2. sırada bitirdiği takdirde hem 3. ön eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri başı olacak. Beşiktaş özellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandığı puanlarla önemli bir başarı yakaladı. Devleri geride bıraktı Beşiktaş son 5 sezonda topladığı puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. UEFA sıralamasında Fenerbahçe 45., Galatasaray 67., Başakşehir ise 118 durumda. Gözler son 6 haftada Beşiktaş dışında diğer Türk takımlarının ön elemede seri başı olma şansı bulunmuyor. Bu nedenle Kartal kalan 6 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa güçlü rakiplerle eşleşmeyecek. (Takvim)

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