Beşiktaş'a kötü haber: Reddettiler
Welinton'un ayrılığı sonrası stoper tandemine bir takviye yapma kararı alan Beşiktaş'ın Vitor Tormena için Braga'ya teklif sunduğu ve Portekiz ekibinin teklifi reddettiği belirtildi.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki stoper için Braga'ya 2 milyon 500 bin euroluk teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, Beşiktaş'ın bu teklifini yetersiz buldu. Portekiz ekibinin, 27 yaşındaki stoper için 5 milyon euronun altındaki herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyeceği aktarıldı.
Vitor Tormena geride kalan sezonda Braga formasını 40 maçta giydi. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol ile 1 asist üretti. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Sao Paulo altyapısında yetişen Vitor Tormena daha sonra Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense formaları giydi.