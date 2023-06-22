  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'a kötü haber: Reddettiler
Spor

Beşiktaş'a kötü haber: Reddettiler

Yeniakit Publisher
2023-06-22 09:57:00 -
Beşiktaş'a kötü haber: Reddettiler

Welinton'un ayrılığı sonrası stoper tandemine bir takviye yapma kararı alan Beşiktaş'ın Vitor Tormena için Braga'ya teklif sunduğu ve Portekiz ekibinin teklifi reddettiği belirtildi.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki stoper için Braga'ya 2 milyon 500 bin euroluk teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, Beşiktaş'ın bu teklifini yetersiz buldu. Portekiz ekibinin, 27 yaşındaki stoper için 5 milyon euronun altındaki herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyeceği aktarıldı.

Vitor Tormena geride kalan sezonda Braga formasını 40 maçta giydi. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol ile 1 asist üretti. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Sao Paulo altyapısında yetişen Vitor Tormena daha sonra Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense formaları giydi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Devreye girecek...
Beşiktaş'tan transfer bombası! Devreye girecek...

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'tan transfer bombası! Devreye girecek...

Aboubakar'ın vatandaşı Beşiktaş'a geliyor! Şok eden uyarı: Büyük fırsatın detayları ortaya
Aboubakar'ın vatandaşı Beşiktaş'a geliyor! Şok eden uyarı: Büyük fırsatın detayları ortaya

Spor

Aboubakar'ın vatandaşı Beşiktaş'a geliyor! Şok eden uyarı: Büyük fırsatın detayları ortaya

Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı
Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı

Spor

Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı

Hiç kimse bunu beklemiyordu... Beşiktaş'a büyük müjde! Artık an meselesi...
Hiç kimse bunu beklemiyordu... Beşiktaş'a büyük müjde! Artık an meselesi...

Spor

Hiç kimse bunu beklemiyordu... Beşiktaş'a büyük müjde! Artık an meselesi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23