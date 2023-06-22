Beşiktaş'a kötü haber: Reddettiler

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki stoper için Braga'ya 2 milyon 500 bin euroluk teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, Beşiktaş'ın bu teklifini yetersiz buldu. Portekiz ekibinin, 27 yaşındaki stoper için 5 milyon euronun altındaki herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyeceği aktarıldı.

Vitor Tormena geride kalan sezonda Braga formasını 40 maçta giydi. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol ile 1 asist üretti. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Sao Paulo altyapısında yetişen Vitor Tormena daha sonra Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense formaları giydi.