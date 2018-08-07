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Beşiktaş'a Fransız stoper

Beşiktaş'la ilgili Hollanda basınından öne sürülen flaş iddiaya göre, Siyah Beyazlılar, Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ile ilgileniyor

07 Ağustos 2018 Salı 00:51
Beşiktaş'a Fransız stoper

Farklı mevkilerden pek çok oyuncuyla ilgilendiği belirtilen Kara Kartal'ın stoper transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdiği öne sürüldü. Nitekim bugün de Hollanda basını, Siyah Beyazlı yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in peşine düştüğünü yazdı.De Telegraaf'ın yayımladığı haberde Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız defans oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.
Kara Kartal'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazete, teknik direktör Mark van Bommel'in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.


HABERDE OLASI BİR TRANSFERİN NE KADARA MAL OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ


Buna göre henüz PSV yönetimiyle temasa geçmeyen Beşiktaş yönetiminin, Isimat-Mirin için 6 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.
2015 yazında Monaco'dan PSV'ye transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusunun kulübüyle 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Görev verilmesi hâlinde sağ bekte de görev yapabilen 1,87 boyundaki stoperin piyasa değeri şu an için 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Marin, daha önce Foot Mercato'ya yaptığı açıklamalarda Siyah Beyazlılar'ın kendisine olan ilgisini doğrularken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beşiktaş ile kontrat üzerinden anlaşmaya çalışıyoruz. Transfer olmak istediğim bir takım. Transferde 2-3 pürüz kaldı. Sabırla bekliyorum."
Yaz transfer döneminde şimdiye dek aldığı isimlerden çok sattıklarıyla gündem olan Beşiktaş'la ilgili Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
"Gomis, tutku dolu taraftarlardan bahsetti. Süper Lig'in ne kadar iyi bir lig olduğunu söyledi. Kararımı kısa süre içerisinde vereceğim."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 00:51
  1. Nicolas Isimat-Mirin

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