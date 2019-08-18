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Beşiktaş'a Emre Kılınç yanıtı! 'Teklifi reddettik'

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve Başkan Otyakmaz Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:12
Beşiktaş'a Emre Kılınç yanıtı! 'Teklifi reddettik'

İyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "Çok iyi bir oyun oynadık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Çok güzel goller attık, çok pozisyona girdik, 3 tanesini değerlendirdik. Beşiktaş gibi bir takıma karşı böyle bir galibiyet önemli ama bu ligin ilk maçı. Bizim için iyi bir moral oldu. Şimdi bir sürü maç var, onlara bakmamız gerekiyor. Galibiyetten çok, oynadığımız oyundan memnunum. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, güzel bir gol oynadık" ifadelerini kullandı.
 
Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Samassa'nın durumunun iyi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz galiba 1 gün hastanede kalacak, inşallah bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİR ŞEY VARDI"

Emre Kılınç için Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde iki kanat ve bir orta saha alacağız. Maça çıkmadan önce Emre Kılınç için Beşiktaş ile ilgili bir şey vardı. Olabilir, ben sevinirim iyi bir yere gitmesine ama bizim de ihtiyacımız var. Gönderirsek, yerine oyuncu almamız lazım. Sivasspor'un, Emre'nin menfaatine olursa, önünü açarız" diye konuştu.

OTYAKMAZ: "TEKLİFİ REDDETTİK"

Maç sonu Emre Kılınç'ın transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz; "Beşiktaş'tan Emre Kılınç için resmi bir teklif geldi ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi. Teklifi reddetmek durumunda kaldık. Lens ile bir takas söz konusu değildir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:12
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