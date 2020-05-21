Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Beşiktaş'ta koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlar yeniden başlarken uzun süredir takımdan ayrı olan Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.
Antrenmanlara yeniden başlayan Siyah beyazlılara Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi.
10 Ekim 2019’da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, 7 ay 14 gün sonra bugün ilk kezyüzde 100 olarak takımla çalıştı.
Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ligin kalan bölümünde forma giyebilecek. (TRT Spor)