Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Ocak ayında...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun için ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz ekibinin golcü arayışlarına hız verdiği belirtildi. Manchester City'den yetişen ve sonrasında çeşitli takımlarda kiralık oynamasının ardından Danimarka'nın Nordsjaelland takımına giden Ganalı oyuncu sergilediği performansla yeniden Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Leicester City ve Bournemouth'un da ilgilendiği oyuncu için Everton'ın da devreye girdiği öne sürüldü. The Sun'un haberine göre, Cenk Tosun'un takımı Everton, M. City'nin eski oyuncusu santrfor Godsway Donyoh ile ilgilenmeye başladı. Everton'da bu sezon formsuz bir görüntü çizen Cenk için Ada basınında da önemli iddialar ortaya atıldı.

Ayrılık Ocak ayında olacak

Ocak ayında ayrılık olacağı ileri sürülürken, İngiliz ekibinin milli futbolcunun yerine golcü arayışına başladığı belirtiliyor. Everton'ın ilgilendiği 24 yaşındaki Ganalı Donyoh, Danimarka ekibinde 11 maçta 7 gol attı. Bu arada Beşiktaş cephesi Cenk Tosun'un yeniden geri dönmesiyle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken; İngiliz basını ise Everton'da yedek kalan Cenk Tosun'un ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a gideceği ifade ediliyor. Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon çıktığı 10 Premier Lig karşılaşmasında iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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