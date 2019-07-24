Beşiktaş'a büyük engel! Walace transferi suya düşüyor

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımlayarak Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Walace'ın takımdan ayrılmak istediğini doğrulamış ve iyi bir teklif gelmesi hâlinde oyuncuyla yollarını ayırabileceklerini duyurmuştu.

İtalyan basını ise 24 yaşındaki sambacının transferinde Udinese'nin Beşiktaş'tan önde olduğunu duyurdu. Ülkede yayım yapan Messaggero Veneto gazetesi, Udinese'nin Walace için Hannover'e 6 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptığını yazarken Beşiktaş'ınsa oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.