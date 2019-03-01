Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli oldu
Beşiktaş yönetiminin sezon sonu milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş'in koltuğuna Gut'yi getirip getirmeyeceği sezon sonu belli olacak.01 Mart 2019 Cuma 12:06
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğu için tartışmalar başladı. Yönetiminin masasında iki farklı alternatif duruyordu. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar hocayla devam etme yönünde fikir belirtirken, diğer yöneticiler ise hocayla yolların ayrılıp sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet etme konusunda görüş bildirdi.
Ancak Başkan Fikret Orman ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, yönetim kurulunu ikna etmeyi başardı. Yönetime yakın kaynaklar Guti ile devam etme ihtimalinin sezon sonunda gündeme gelebileceğini ve o günkü koşullara göre karar verileceğini bildirdi.
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